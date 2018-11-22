Marvel интригует: В "Мстителях 4" появятся новые персонажи

Создатели фильмов «Marvel» не перестают расширять киновселенную и радовать поклонников. Появилась информация, что в грядущей четвертой части «Мстителей» появятся новые персонажи - Вечные.

Если верить публикации на портале MovieWeb, уже начался кастинг на роли двух новых героев. Также о поиске новых участников проекта сообщил в Twitter пользователь Daniel RPK, который является сотрудником компании «SuperBroMovies». Он написал, что «Marvel» ищет их «прямо сейчас». Новые персонажи получат имена Карен и Пайпер (или Спрайт). Помимо «Мстителей» они могут появиться также в фильме «Капитан Марвел».

Напомним, во вселенной «Marvel» Вечные – это раса суперлюдей, появившихся в результате создания разумной жизни на Земле. Они защищают Землю и сражаются со своими врагами Девиантами, созданными расой бессмертных богов Целестиалов. Титан Танос представляет собой гибрид Вечных и Девиантов. Вечные были созданы коллегой Стэна Ли Джеком Керби и впервые появились в выпуске The Eternals #1 (июль 1976).

Четвертая часть «Мстителей» является прямым продолжением третьего фильма «Мстители: Война бесконечности». Съемки начались в августе 2017 года. Бессменными режиссерами проекта остались браться Энтони и Джо Руссо. В России премьера назначена на 25 апреля 2019 года. Этот фильм станет 22-м в кинематографической вселенной «Marvel».