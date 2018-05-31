Климакс близко: Наташа Королёва боится менопаузы и потери интереса к сексу

45-летняя певица призналась, что даже свое 40-летие она праздновала с опасением, так как боялась возрастных изменений. Наташе Королёвой страшно лишиться полового влечения, а также она очень боится набрать лишний вес.

Известная певица откровенно рассказала, что она готовится к климаксу, так как он уже близко. По словам Королёвой, менопауза у нее будет к «полтиннику». Уже сейчас певица регулярно общается с гинекологом и старается следить за своей внешностью, дабы возрастные изменения не сказались на ее фигуре.

По словам Королёвой, она очень «прожорливая», поэтому с возрастом ей пришлось строже следить за фигурой. Справиться со страхами получить лишний вес певице помог ее муж-стриптизер Тарзан. Супруг артистки не щадил ее в спортивном зале, активно нагружая тренировками и физическими упражнениями.

Наташа Королёва признается, что она боится менопаузы, так как вместе с ней могут прийти негативные последствия. По словам певицы, она опасается потери интереса к сексу. «Климакс уже близко», - пишут СМИ о Наташе Королёвой, хотя та активно старается подольше сохранить молодость. Сейчас певица прекрасно выглядит и имеет стройную фигуру, в чем явно есть заслуга ее работы над собой и помощи мужа Тарзана.