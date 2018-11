Кети Топурия рассказала о своем страхе быть одинокой

View this post on Instagram

Я не знаю, может, я уже писала вам об этом, я всегда жутко боялась одиночества, никогда одна не оставалась... А сейчас понимаю, что это ошибка, что страх остаться одной - это страх встречи с собой... Тянется, тянется, накапливается, а ты все откладываешь встречу... А сейчас, знаете, мне стало комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой, научилась себя слышать... Я очень хочу, чтобы каждый из вас проводил время наедине с собой, хотя бы часик в день...🙏🏽💋 Photo: @sonnychibba Style: @lika4lika