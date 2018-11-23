Кети Топурия рассказала о своем страхе быть одинокой

Не так давно Гуф и Топурия разорвали любовные отношения, однако каждый по-своему переживает этот разрыв. На своей странице в Инстраграме Кети выразила свои мысли по поводу того, какого это — быть одинокой.

Солистка группы A’Студио поведала своим читателям о своих чувствах после расставания. В своей публикации она написала, что раньше всегда боялась одиночества и по этому никогда не оставалась одна. Позже она пришла к выводу, что единственный страх, который у нее был — это страх встречи с собой. Не смотря на то, что, временами, певице бывает грустно, она рада тому, что имеет возможность проводить время наедине со своими мыслями. Топурия также советует всем своим фанатам и близким, чтобы каждый находил время для уединения, хотя бы, по одному часу в день.

В комментариях можно увидеть много коллег по сцене, в том числе Аллу Пугачеву, Веру Брежневу, Стаса Пьеха и многих других — все они выражают свою поддержку. В частности, Алла Борисовна написала комментарий, что Кети не одна.

Напомним, что отношения между музыкантами Алексеем Долматовым и Кети Тупорией завязались в начале 2017 года. Спустя два года они объявили о своем расставании, однако до сих пор причины такого события никто не озвучивал. А недавно Гуф попал в скандал с 18-летней Яной Швецовой, которая оказалась его любовницей все эти два года и угрожала компроматом. Позже Яна рассказала, что была беременная от музыканта, однако сделала аборт из-за сильной на него обиды.