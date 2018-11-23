Кети Топурия рассказала о своем страхе быть одинокой
Не так давно Гуф и Топурия разорвали любовные отношения, однако каждый по-своему переживает этот разрыв. На своей странице в Инстраграме Кети выразила свои мысли по поводу того, какого это — быть одинокой.
Солистка группы A’Студио поведала своим читателям о своих чувствах после расставания. В своей публикации она написала, что раньше всегда боялась одиночества и по этому никогда не оставалась одна. Позже она пришла к выводу, что единственный страх, который у нее был — это страх встречи с собой. Не смотря на то, что, временами, певице бывает грустно, она рада тому, что имеет возможность проводить время наедине со своими мыслями. Топурия также советует всем своим фанатам и близким, чтобы каждый находил время для уединения, хотя бы, по одному часу в день.
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Я не знаю, может, я уже писала вам об этом, я всегда жутко боялась одиночества, никогда одна не оставалась... А сейчас понимаю, что это ошибка, что страх остаться одной - это страх встречи с собой... Тянется, тянется, накапливается, а ты все откладываешь встречу... А сейчас, знаете, мне стало комфортно наедине с собой, хоть и бывает грустно, но я подружилась с собой, научилась себя слышать... Я очень хочу, чтобы каждый из вас проводил время наедине с собой, хотя бы часик в день...🙏🏽💋 Photo: @sonnychibba Style: @lika4lika
В комментариях можно увидеть много коллег по сцене, в том числе Аллу Пугачеву, Веру Брежневу, Стаса Пьеха и многих других — все они выражают свою поддержку. В частности, Алла Борисовна написала комментарий, что Кети не одна.
Напомним, что отношения между музыкантами Алексеем Долматовым и Кети Тупорией завязались в начале 2017 года. Спустя два года они объявили о своем расставании, однако до сих пор причины такого события никто не озвучивал. А недавно Гуф попал в скандал с 18-летней Яной Швецовой, которая оказалась его любовницей все эти два года и угрожала компроматом. Позже Яна рассказала, что была беременная от музыканта, однако сделала аборт из-за сильной на него обиды.