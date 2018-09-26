Отец-алкоголик Риты Дакоты выносил из дома последние ценности

Певица откровенно рассказала о детсве и своих родителях. Оказалось, папа стал для неё "самым большим страхом".

Рита Дакота выросла в Минске. Мама и дедушка воспитывали её в квартире на территории района Комаровка. Отец много пил и был весьма ненадежным человеком. Порой мужчина выносил последние ценности, чтобы обменять на бутылку водки. При этом у него была непереносимость препаратов, из-за чего спиртное действовало особенно сильно. В приступе "белой горячки" глава семейства вел себя крайне агрессивно и неадекватно. Даже ломамаль мебель и бытовые приборы.

Иногда он на несколько месяцев бросал пить, превращаясь в коммуникабельного и предприимчивого человека. В 90-х он вместе с коллегами возил в Минск европейские конфеты и корейскую морковку. Однако периоды трезвости быстро сменялись новым запоем. Рита Дакота призналась в интервью "Super", что такая обстановка наложила на её личность неприятный отпечаток. Каждый раз она гадала, в каком состоянии отец явится домой.

В то же время, семейную атмосферу улучшали другие родственники. Дедушка, отставной военный, играл на пианино. Именно он вдохновил Риту Дакоту на музыкальную карьеру. А мама умело маскировала безденежье кулинарными изысками и бесплатным досугом. Рита Дакота до сих пор помнит, как они занимали у соседей коньки и развлекались на городском катке.

Напомним, год назад певица сама стала мамой девочки. Однако теперь малышка вынуждена расти в разделенной семье. Рита Дакота развелась с Владом Соколовским, уличив супруга в изменах.