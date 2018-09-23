Дэниел Рэдклифф полностью открещивается от вселенной "Гарри Поттера"

В своём последнем интервью молодой актёр дал понять, почему он даже не смотрит новые творения по книгам Джоаны Роулинг.

Театральную версию последней книги Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя» во всю показывают на Бродвее, однако, шанс встретить на спектакле того самого Дэниела Рэдклиффа почти равен нулю. Вечером 22 ноября актёр дал интервью для телепередачи Late Night с Сетом Майерсом, весьма доходчиво объяснив свои причины не иметь более ничего общего с популярной сказкой.

«Меня уже уйму раз об этом спрашивали и каждый раз я давал один и тот же скучный ответ», - начал Дэниел, подведя к тому, что не пойдёт в кино или театр, ибо не хочет. Объяснил он своё нежелание тем, что это для него «…не будет приятным вечерним времяпрепровождением».

«За моей реакцией будто следят. Это может прозвучать тщеславно и эгоистично, но я словно окружен фанатами Гарри Поттера со всех сторон, от чего мне не по себе». На вопрос Майерса о возможном участии актёра в будущих проектах по данной вселенной Рэдклифф также ответил утвердительным отказом.

Помимо всего прочего, актёр напомнил о том, что принёсшая ему славу и деньги роль волшебника вогнала его в состояние экзистенциального кризиса. А причина в том, что роль Гарри Поттера целиком затмевает любые последующие актёрские достижения Рэдклиффа, явно не лишённого актёрского таланта и амбиций. Однако, фанаты хоть и не винят актёра, но по прежнему верят, что Гарри Поттер ещё предстанет пред ними в своём каноничном кинооблике.