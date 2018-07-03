"Я себя хоронить не собираюсь!": Татьяна Буланова хочет выйти замуж в третий раз

Сегодня, 10:33 \\ Шоу-бизнес

Известная певица в последнее время, по мнению поклонников, выглядела восхитительно. Многие фанаты Булановой предположили, что здесь не обошлось без новой влюбленности. Сама женщина ответила, что возможно вступит в новый брак.

 Известно, что певица является матерью двоих детей, а также имеет за плечами два брака. Тем не менее, не совсем удачный опыт замужества не смог поколебать оптимизм и жизнерадостность артистки. В 49 лет она все еще остается открытой для всего нового, в том числе, для новых отношений.

Многие поклонники отмечают, что после развода со своим вторым мужем футболистом Владиславом Радимовым, Татьяна Буланова продолжает с каждым днем буквально расцветать на глазах. Супруги разошлись мирно, смогли остаться хорошими друзьями. При этом артистка не оставляет творческую деятельность. Свой последний концерт она дала в зале БКЗ «Октябрьский». После мероприятия журналисты и задали ей столь интересующий их вопрос: действительно ли ее потрясающий внешний вид связан с новыми чувствами. Однако Буланова ответила очень интригующе: «Теоретически да, почему нет! Я себя хоронить не собираюсь!» Интересно, что ее бывший супруг Николай Тагрин заявил: «Сватается к ней один танцор, да денег у него нет». Известно, что сейчас певица состоит в хороших отношениях с Тагриным: он ее музыкальный продюсер.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

 В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

"Чувства начали гаснуть": Пэрис Хилтон разорвала помолвку с украинским женихом

 Певица встречалась с Крисом Зилкой на протяжении двух лет, и за это время успела принять...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ