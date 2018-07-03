"Я себя хоронить не собираюсь!": Татьяна Буланова хочет выйти замуж в третий раз

Известная певица в последнее время, по мнению поклонников, выглядела восхитительно. Многие фанаты Булановой предположили, что здесь не обошлось без новой влюбленности. Сама женщина ответила, что возможно вступит в новый брак.

Известно, что певица является матерью двоих детей, а также имеет за плечами два брака. Тем не менее, не совсем удачный опыт замужества не смог поколебать оптимизм и жизнерадостность артистки. В 49 лет она все еще остается открытой для всего нового, в том числе, для новых отношений.

Многие поклонники отмечают, что после развода со своим вторым мужем футболистом Владиславом Радимовым, Татьяна Буланова продолжает с каждым днем буквально расцветать на глазах. Супруги разошлись мирно, смогли остаться хорошими друзьями. При этом артистка не оставляет творческую деятельность. Свой последний концерт она дала в зале БКЗ «Октябрьский». После мероприятия журналисты и задали ей столь интересующий их вопрос: действительно ли ее потрясающий внешний вид связан с новыми чувствами. Однако Буланова ответила очень интригующе: «Теоретически да, почему нет! Я себя хоронить не собираюсь!» Интересно, что ее бывший супруг Николай Тагрин заявил: «Сватается к ней один танцор, да денег у него нет». Известно, что сейчас певица состоит в хороших отношениях с Тагриным: он ее музыкальный продюсер.