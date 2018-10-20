Наталья Ветлицкая пожаловалась на музыкальных мошенников

Как рассказала певица, на одном из музыкальных порталов она совершенно случайно обнаружила свои песни. Оказалось, что мошенники брали деньги за скачивание и прослушивание композиций, но ей самой ничего не платили.

Известно, что Ветлицкая до сих пор считается одной из главных звезд на постсоветской эстраде во многом благодаря своим хитам «Глаза цвета виски» и «Изучай меня». Однако недавно певица сообщила, что стала жертвой музыкальных пиратов. Она даже попросила совета у своих поклонников: «Кто подскажет, как заблокировать на айтюнс все мои песни, которые выложены пиратами?» Фанаты недоуменно задавали вопросы о том, зачем Ветлицкой понадобилось блокировать собственные песни. Певица не заставила себя долго ждать и ответила, заявив, что не получила ни копейки за размещенные композиции. Многие посоветовали женщине написать в службу поддержки, объяснив, в чем состоит претензия.

На сообщение Ветлицкой отреагировали достаточно быстро. Ее песни были заблокированы, а скаченные ранее композиции исчезли из плэйлиста. Однако известно, что еще несколько крупных электронных музыкальных площадок также получают денежные средства за скачивание творчества Натальи Ветлицкой, однако, ей ничего не отчисляют. Но певица пообещала заняться ими в ближайшее время.