Рэпер T-killah за 3 месяца сбросил 10 килограммов

Поджарый рэп-исполнитель заставил обливаться слюнями фанаток.

Недавно исполнитель T-killah, или же по батюшке Александр Тарасов, выставил на свою страницу в соцсети пост о том, что его вес достиг почти что ужасающей отметки в 99,9 килограммов. Как только жировые излишества и места их обитания были определены, артист начал борьбу с ними. Рэпер похвастался своими достижениями за 3 месяца. Благодаря сушке он сбросил 10 килограммов веса, а его торс приобрёл очертания пресловутых кубиков и косых мышц живота.

Однако похудевший T-killah заявил подписчикам, что ненавидит жир и собирается сушиться дальше. Поклонники артиста обеспокоены, ведь сейчас, по их мнению, он как раз находится в отличной форме, и опасаются, что T-killah может превратить своё тело в скопление белка, и из поджарого молодца превратится в протеинового качка. В комментариях аудитория артиста радуется его достижениям, однако просит не увлекаться чрезмерными трансформациями мышц.