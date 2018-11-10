Миловались прямо в холле: Собчак вышла в свет со своим любовником

Сегодня, 17:14 \\ Шоу-бизнес

Ксению Собчак уже третий раз за месяц появляется на публике с режиссером Константином Богомоловым. В этот раз предполагаемые любовники отправились на премьеру фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек».

СМИ сообщают о том, что Ксения Собчак все чаще проявляет неосторожность и все чаще дает поводы для слухов. Вот уже несколько недель подряд телезвезде приписывают романы и даже обвиняют ее в том, что она нашла себе любовника. Якобы, Ксения Собчак изменяет своему мужу Максиму Виторгану.

 В этот раз Ксению Собчак заметили с предполагаемым возлюбленным в «КАРО октябрь». По данным СМИ, звезда вышла в свет со своим любовником, совсем не прячась от публики. Помимо этого появились данные о том, что Собчак и режиссер Богомолов «миловались прямо в холле». Ксения Собчак пока никак не комментировала слухи о романе с Богомоловым. В СМИ пишут, что из-за нее режиссер бросил актрису Дарью Мороз, с которой был в отношениях около 7 лет. Некоторые пользователи предполагают, что Ксения Собчак верна своему мужу, а слухи о любовниках специально оставляет без внимания ради пиара.

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Автор - Анна Пушкина
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