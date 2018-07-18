Пропал актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Полиция Тольятти уже больше недели ищет пропавшего режиссера и актера Олега Куртанидзе.

Родственники актера обратились в полицию, он объявлен в розыск. По данным правоохранительных органов, 15 ноября Куртанидзе ушел из Тольяттинского молодежного драматического театра, купил билет на поезд и уехал в Новосибирск. Однако зачем он это сделал и почему до сих пор не связался с родными, которые очень обеспокоены его исчезновением, никто понять не может.

В театре исчезновение режиссера комментировать отказались.

Поклонники Куртанидзе тоже выражают беспокойство о случившемся и сторят всевозможные предположения. Они надеются, что он просто захотел от всех отдохнуть и взять «тайм-аут». Такое поведение, по мнению комментаторов, свойственно творческим людям.

Олег Куртанидзе - выпускник ГИТИСА (мастерская Д.Г.Андреева-Ливнева). Стал известен благодаря съемкам в «полицейских» сериалах, таких как «Улицах разбитых фонарей», «Метод», «Ментовские войны» и «Тайны следствия».