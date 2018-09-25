Фильм "Хищные птицы" по вселенной DC получил новое название

Актриса Марго Робби опубликовала в Instagram фотографию титульной страницы сценария «Хищных птиц». Внимание пользователей привлекла надпись под основным названием, написанная от руки.

Итоговое название фильма получилось длиннее, чем ожидалось, и теперь официальное название киноленты: «Хищные птицы (И суперпотрясающая эмансипация некой Харли Квинн)». И это не шутка актрисы, её пост подтвердили в The Hollywood Reporter.

Ранее Марго Робби уже появлялась в роли Харли Квинн в фильме «Отряд самоубийц» 2016 года. Как известно, спин-офф расскажет о том, как она совместно со своими подругами решит противостоять другому антагонисту вселенной DC – Чёрной маске, на ролько которого утвердили Юэна Макгрегора. Кроме того, в фильме появятся такие персонажи, как Охотница (Мэри Элизабет Уинстед), Чёрная канарейка (Джарни Смоллет-Белл), Рене Монтойя (Рози Перес) и Кассандра Кейн (Элла Джей Баско). Сценарий к картине написала Кристина Ходсон, а съёмками картины займётся Кэти Янь. По сообщению студии Warner Bros., релиз картины состоится 7 февраля 2020 года, кроме того, возможно картина будет иметь высокий возрастной рейтинг и станет первой R-лентой DC. Мэри Элизабет Уинстед рассказала, что съёмки фильма начнутся в январе 2019 года.