"Умирающая" Седокова опубликовала фото без макияжа из LA
Она проводит время на Западном побережье США вместе с дочкой. Об этом она рассказала на странице в Instagram.
Анна Седокова опубликовала новое фото из Лос-Анджелеса. Певица призналась, что почти не использует макияж из-за "особенного ритма" американского города. Все что ей нужно, это подвести губы карандашом, использовать тинт и подчеркнуть скулы хайлайтом.
В целом, артистку радует новый режим. Она просыпается в 6 часов и ложится спать в 2. Однако находит время погулять с ребенком и посидеть в джакузи. Анна Седокова также рассказала о своем питании в LA. Она заявила, что умирает без японской кухни, которой особенно славится колыбель Голливуда. Ещё певица отметила заведение, где посетителей развлекают кошки. Более того, клиенту разрешают навсегда забрать понравившегося питомца с собой. Впрочем, этому могут помешать местные законы, касающиеся обращения с домашними животными.
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В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни.) Сегодня хотим позагорать ещё немного, но солнышко как-то не особо светит и поехать в Cat Cafe. Кафешка, где много кошек сидит с тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну, но, думаю, в силу законодательства и отношения к животным, тут это не так просто сделать ) А ещё, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду. Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар? 😝