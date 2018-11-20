"Умирающая" Седокова опубликовала фото без макияжа из LA

Сегодня, 13:57 \\ Шоу-бизнес

Она проводит время на Западном побережье США вместе с дочкой. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

 Анна Седокова опубликовала новое фото из Лос-Анджелеса. Певица призналась, что почти не использует макияж из-за "особенного ритма" американского города. Все что ей нужно, это подвести губы карандашом, использовать тинт и подчеркнуть скулы хайлайтом.

В целом, артистку радует новый режим. Она просыпается в 6 часов и ложится спать в 2. Однако находит время погулять с ребенком и посидеть в джакузи. Анна Седокова также рассказала о своем питании в LA. Она заявила, что умирает без японской кухни, которой особенно славится колыбель Голливуда. Ещё певица отметила заведение, где посетителей развлекают кошки. Более того, клиенту разрешают навсегда забрать понравившегося питомца с собой. Впрочем, этому могут помешать местные законы, касающиеся обращения с домашними животными.


View this post on Instagram

В LA я почти не крашусь. Карандаш для губ, тинт и хайлайт на скулы. Тут особенный ритм. Я всегда с малышкой и в джакузи это не особенно пригодится. Сегодня проснулась в 6, заснула в 2. Вхожу в свой привычный ритм жизни.) Сегодня хотим позагорать ещё немного, но солнышко как-то не особо светит и поехать в Cat Cafe. Кафешка, где много кошек сидит с тобой вместе и если ты хочешь, можешь забрать потом себе одну, но, думаю, в силу законодательства и отношения к животным, тут это не так просто сделать ) А ещё, я умираю, как хочу свою любимую японскую еду. Она самая вкусная в ЛА. Может взять кота и пойти в суши бар? 😝

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

Возмущенные люди уходят из зала с фильма "Богемская рапсодия"

Вот уже две недели, как фильм о легендарной группе "Queen" и её основателе Фредди Меркьюри уверенно лидирует в прокате в России и в странах СНГ. Однако, несмотря на положительные отзывы критиков,...

Спецназ ФСБ получит на вооружение новую фантастическую машину

Силы специального назначения ФСБ РФ получат новый фантастический бронированный...

15-сантиметровая шутка: Ургант «подколол» Ивлееву

Известный телеведущий не смог воздержаться от шутки про 15 сантиметров Насти Ивлеевой.

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Любовный треугольник: Барановская уехала вслед за Максимом Галкиным

Юлия Барановская, как отмечается, уехала из РФ после скандала с семьей Примадонны....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ