"Умирающая" Седокова опубликовала фото без макияжа из LA

Она проводит время на Западном побережье США вместе с дочкой. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Анна Седокова опубликовала новое фото из Лос-Анджелеса. Певица призналась, что почти не использует макияж из-за "особенного ритма" американского города. Все что ей нужно, это подвести губы карандашом, использовать тинт и подчеркнуть скулы хайлайтом.

В целом, артистку радует новый режим. Она просыпается в 6 часов и ложится спать в 2. Однако находит время погулять с ребенком и посидеть в джакузи. Анна Седокова также рассказала о своем питании в LA. Она заявила, что умирает без японской кухни, которой особенно славится колыбель Голливуда. Ещё певица отметила заведение, где посетителей развлекают кошки. Более того, клиенту разрешают навсегда забрать понравившегося питомца с собой. Впрочем, этому могут помешать местные законы, касающиеся обращения с домашними животными.



