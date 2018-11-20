Джон Сноу не впечатлил: Звезда «Дом-2» рассказала об интиме с актером из «Игры престолов»

В качестве подтверждения экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых лежит мужчина, похожий на актера Кита Харингтона. По словам звезды шоу «Дом-2», сыгравший Джона Сноу артист ее разочаровал.

Ольга Власова, некогда прославившаяся на шоу «Дом-2», снова решила привлечь к себе внимание общества. В этот раз звезда телестройки рассказала об интиме с актером из «Игры престолов». По словам Власовой, она встретила Кита Харингтона в Люксембурге. Там они познакомились и даже провели много времени вместе. Звезда «Дом-2» утверждает, что общение с актером быстро переросло в нечто иное и уже в скором времени они провели вместе ночь.

Однако, Джон Сноу Власову не впечатлил. По словам девушки, она ожидала от известного актера куда большего. Интим с Харингтоном Власовой не так уж и понравился. Экс-участница телестройки даже показала снимки, на которых якобы показан спящий и полностью обнаженный актер.

Однако, слова звезды «Дом-2» изначально показались многим выдумкой. После снимков пользователи сразу же раскусили обман Власовой. Дело в том, что на снимках может быть запечатлен Антон Гусев – известный благодаря «Дом-2» мужчина, который сначала строил отношения с Евгенией Феофилактовой, а потом с Викторией Романец.

По мнению комментаторов, Ольга Власова решила воспользоваться сходством Гусева с актером из «Игры престолов». Возможно, она имела интимную связь с мужем Романец. Также существует версия о том, что Власова попросту нашла в Сети откровенный снимок Гусева и решила хайпануть.