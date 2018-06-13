Роберт Де Ниро разводится с Грейс Хайтауэр после 20 лет брака

Известный голливудский 75-летний актер собирается разводиться со своей 63-летней супругой Грейс Хайтауэр. Известно, что пара только готовится сообщить о разводе, однако, по некоторым данным, супруги уже давно не живут вместе.

Сообщается, что Роберт Де Ниро вступил в брак с известной американской актрисой, певицей, фотомоделью еще в 1997 году. При этом это была вторая женитьба для Де Ниро. Известно, что с 1976 года по 1988 год актер состоял в браке с Дианн Аббот.

Пока что причины расставания знаменитой голливудской пары не сообщаются. Однако, по некоторым источникам, супруги собираются объявить о разводе после 20 лет брака в ближайшее время. Пара растит двоих детей - сына Эллиота, родившегося в 1998 году, и дочь Хелен – в 2011. При этом для рождения дочери пара воспользовалась услугами суррогатной матери. В последний раз супругов видели вместе в июне. Тогда они посетили мероприятие Tony Awards, которое проходила в Нью-Йорке. С тех пор на всех светских раутах актер появляется один, хотя раньше его везде сопровождала Хайтауэр.

Интересно, что ранее звезды уже переживали кризис в отношениях. В 1999 году они находились на грани развода, но супругам удалось преодолеть существующие разногласия. Чем закончится конфликт между Робертом Де Ниро и Грейс Хайтауэр на этот раз, неизвестно.