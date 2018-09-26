Кошка отомстила актёру за то, что он оставил её одну в доме

Американский актёр Фрэнки Муниз рассказал в Twitter, что лишился большей части своего имущества из-за кошки.

Кому-то история покажется смешной, однако всё произошло на самом деле, и самому актёру далеко не до смеха. Произошло всё в то время, когда Муниз отправился на похороны дяди, а когда вернулся, увидел, что четыре этажа его дома полностью залиты водой. Пострадало всё, что было в доме, в частности разные произведения искусства, личные фотографии и мебель. Убытки артиста оцениваются в несколько миллионов долларов. Виновник инцидента – кошка, которая случайно открыла кран на верхнем этаже, в результате чего весь дом затопило, пока актёра не было. Что случилось с самой кошкой - не уточняется.

Муниз признался, что никогда в жизни он не плакал так много, как за последние два дня. Позже актёр столкнулся с другой неприятностью. Отель, в котором он сейчас проживает с семьёй, эвакуировали из-за пожарной тревоги. Артист отметил, что неделя выдалась для него насыщенной.

Фрэнки Муниз стал известен по фильмам про агента Коди Бэнкса, а также комедии «Большой толстый лжец».

В ноябре кот стал причиной другого неприятного инцидента, произошедшего в Москве. Житель столицы варил суп, и когда мужчина взял кастрюлю и шагнул назад, случайно наступил на кота. Ему не удалось удержать равновесия, в результате чего мужчина упал, облив себя кипящим супом. Мужчина получил тяжёлые ожоги, но сейчас уже чувствует себя лучше. Кот не пострадал.