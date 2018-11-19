Ученые объявили создателей "Фантастических тварей" в плагиате советских фильмов

Сибирские ученые уличили создателей фильмов «Фантастические твари и где они обитают» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в плагиате советских фильмов.

К таким выводам они пришли, проверив сюжеты кинокартин с помощью программного комплекса «Антиплагиатор», созданного для проверки научных диссертаций на предмет списывания, который сравнивает смысловые особенности текстов, а также ищет совпадения в ключевых событиях. Сначала система применялась только для научных текстов, но позже ее усовершенствовали и для работы с кинофильмами. Специалисты выяснили, что в новом фильме, снятом по сценарию британской писательницы Джоан Роулинг, есть явные заимствования из двух советских лент, снятых по мотивам книг писателя Кира Булычева. В частности, речь идет о приключениях Алисы Селезневой в фильме «Гостья из будущего» (1985) и о картине «Лиловый шар» (1987).

По словам ученых, совпали не только основные сюжетные линии, но даже мелкие детали. Например, в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» тоже присутствуют антигерои, которые стремятся к мировому господству, завладев магическими артефактами и изменив внешность. Им в свою очередь противостоят положительные герои. О таких результатах проверки на плагиат рассказал заместитель директора Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований Евгения Гарина.

В роли артефакта в «Гостье из будущего» представлен замысловатый прибор для чтения мыслей - миелофон. Во второй части «Фантастических тварей» магический артефакт заменяет персонаж — телепат Куини.

Также Гарин добавил, что результат проверки второй части «Фантастических тварей» их абсолютно не удивил, так как сюжет первого фильма, вышедшего в 2016 году, был на 90% скопировал с советского мультика «Тайна третьей планеты».

Напомним, что фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» бьет все рекорды в российском прокате и за четыре дня уже заработал 828 миллиона рублей, обогнав по сборам первую часть фильма.