В США названы лауреаты премии International Emmy Awards

Сегодня были объявлены лауреаты Международной премии «Эмми» (англ. International Emmy Awards). Торжественная церемония награждения прошла в Нью-Йорке в 46-й раз.

В номинации «Лучший актер» победил датчанин Ларс Миккельсен, получивший приз за роль в драматическом сериале «Пути Господни», повествующем о жизни и судьбе семьи священнослужителей. Статуэтку за лучшую женскую роль забрала 44-х летняя немецкая актриса Анна Шудт, за роль в драмедийном байопике «Насморка было бы достаточно».

Также премией была отмечена израильская комедия «Nevsu» как «Лучшая комедия года». Криминальный испанский сериал «Бумажный дом» победил в номинации «Лучшая драма». Без наград не остались также документальный фильм телекомпании BBC «Прощай, Алеппо» о событиях в Сирии и чилийский мини-сериал «Una Historia Necesaria», повествующий о годах правления в стане клики Пиночета.

Полный список лауреатов можно найти на официальном сайте премии.

Всего было вручено 11 статуэток, разъехавшихся в Нидерланды, Данию, Германию, Израиль, Великобританию, Бельгию, Чили, Португалию. «Эмми»— американская телевизионная премия. «International Emmy Awards» традиционно вручается телешоу, созданными за пределами США. Отмечаются также актеры, сыгравшие в этих проектах. Первая церемония прошла в ноябре 1973 года. Статуэтка «Эмми» представляет из себя женщину с крыльями, держащую в руках атом. Ее дизайн был разработан телевизионным инженером Луи Макманусом, который в качестве модели использовал свою жену. Вес награды составляет 3,08 килограмма, она изготовлена из сплава меди, никеля, серебра и золота. Ее высота - 39 сантиметров.