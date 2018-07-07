Сергей Сафронов рассказал, что почти все участники шоу "Битва экстрасенсов" являются шарлатанами

В середине сентября вышел первый выпуск нового сезона шоу «Битва экстрасенсов». Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о том, что очень много участников «битвы» являются абсолютными шарлатанами, и его задача — их разоблачить. Впрочем, на шоу приходят и одаренные люди тоже, уверяет Сергей.

На передаче один из братьев Сафроновых проводит эксперименты с участниками, оценивает их и проверяет их способности на статуэтку «Синяя рука». Сергей утверждает, что на каждый сезон приходят люди, для которых существует единственная цель — деньги и слава. Не смотря на большое количество испытаний, которые прошли экстрасенсы, сам иллюзионист никогда не пробовал совершить проверку их способностей на личном опыте и примере.

Сафронов также признался, что ему не платят за участие в шоу, лишь покрывают транспортные расходы. Это было сугубо его решение, потому что в передаче присутствуют кровавые и трагичные истории, на которых Сергей не хочет зарабатывать. Спустя какое-то время он стал воспринимать это шоу как «свое детище», а брать деньги «со своего ребенка» неприлично, - такие слова передает источник Starhit.

Он добавил, что уже заработал то, к чему стремился — популярность, которая позволила его братьям поехать на иллюзионное шоу в 2006 году по России. Передача «Битва экстрасенсов» познакомила телезрителей с братьями Сафроновыми, а они, в свою очередь, представили людям иллюзионный жанр. Это и есть самая дорогая плата, - говорит артист.

Иллюзионист также отметил своих «любимчиков» на передаче — Мехди Эбрагими Вафа, Лилия Хегай, Фатима Хадуев, Алексей Похабов и Николь Кузнецова. Для него самое важное, чтобы после шоу все маги были нацелены лишь на результат своих способностей, а не на денежные вознаграждения. Хотелось бы, чтобы они оказывали реальную помощь людям, - передает слова Сергея источник.

Тем не менее, саму магию артист никогда не пробовал по той причине, что сам в нее не верит и является ярым ее скептиком. Он также не верит в привидения и паранормальные явления. Такие вещи, по словам Сафронова, практикует его коллега Вера Сотникова.