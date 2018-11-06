Вышел первый трейлер рождественской версии "Дэдпул 2"

Фанаты фильма «Дэдпул» ждали этого события очень долго и надеялись, ведь в Сети «гуляло» множество постеров, где главный герой сидит за рождественским столом. И вот, все ожидания оправдались. На официальном YouTube канале компании 20th Century Fox был опубликован первый трейлер новогодней версии фильма «Дэдпул-2», который называется «Однажды с Дэдпулом».

Премьера запланирована на 12 декабря 2018 года. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах до 25 декабря.

Все мы помним, что главный герой борется с раком, поэтому все средства, которые картина соберет в прокате, будут перечислены в фонд борьбы с раком «Fuck Cancer».

Лента получила возрастной рейтинг PG-13. Это значит, что билеты на сеанс будет продавать молодым людям от 13-ти лет. Напомним, что рейтинг прошлого фильма был +18.

Сюжетной основой «Однажды с Дэдпулом» станет «Дэдпул 2», однако новоявленная версия не включает в себя шутки для взрослых и в фильме появятся специально снятые рождественские фрагменты. Также Дэдпул будет высмеивать понижение возрастного рейтинга.

«Дэдпул 2» (англ. Deadpool 2) — американский супергеройский фильм, основанный на комиксах Marvel Comics. Фильм получил в основном положительные отзыва от кинокритиков и зрителей. Является сиквелом картины, вышедшей в 2016 году и одиннадцатым фильмом из серии «Люди Икс». Режиссером выступил Дэвид Литч. При бюджете в 110 миллионов долларов фильм собрал в прокате более 734 миллионов долларов.