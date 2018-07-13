Юрий Лоза обвинил рэпера Басту в неумении петь

Известный российский музыкант Юрий Лоза негативно высказался относительно творческих способностей ростовского рэп-исполнителя Басты. Он сомневается, что Василий Вакуленко может чему-то научить в проекте "Голос".

Юрий Лоза резко высказался относительно популярного в России вокального проекта «Голос», а также членов жюри конкурса. Он уверен, что проект на самом деле не ищет таланты, а направлен только на зарабатывание денег. По мнению музыканта, это подтверждается тем, что в «Голосе» специально отсеивают хороших вокалистов, чтобы было легче работать с «сырыми» артистами.

Кроме того, российский музыкант усомнился в профессионализме членов жюри. Он отметил, что даже их популярность преувеличена, поскольку создается с помощью постоянного показа в прайм-тайме по Первому каналу. Юрий Лоза заявил: «Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет». Певец полагает, что медиасистема в России работает по следующему принципу. Когда какое-то шоу на Западе теряет популярность, «его продают дешево, а наши его покупают дорого».

Лоза уверен, что его позиция подтверждается очень многими обстоятельствами, в частности, он полагает, что, именно потому что сильных вокалистов отсеивают и работают со слабыми, их карьера заканчивается на шоу и дальше не развивается.