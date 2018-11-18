Дональд Фейсон обвинил разработчиков игры Fortnite в краже танца Тёрка из "Клиники"

Актёр Дональд Фейсон, исполнивший роль Криса Тёрка в комедийном сериале «Клиника» отказался исполнить свой знаменитый танец под песню «Poison» группы Bell Biv DeVoe, заявив, что разработчики шутера Fortnite украли его.

На выходных в Лос-Анджелесе прошёл фестиваль Vulture, во время которого состоялась встреча актёров сериала «Клиника» с поклонниками. Дональда Фейсона попросили повторить знаменитый танец, однако он отказался делать это, несмотря на просьбы фанатов. Актёр пояснил, что теперь этот танец можно увидеть в игре Fortnite, и добавил, что разработчики шутера украли его танец, даже не спросив разрешения у него.

Создатель шоу Билл Лоуренс сообщил, что не стоит придавать большого значения этому танцу. Согласно его словам, студия изучила юридические аспекты вопроса, связанного с танцем, а также общалась с авторами сериала. Сам Фейсон рассказал, что танец был придуман на ходу в тот день, когда он опоздал на съёмки сериала и не успел подготовиться. Другие актёры в шутку заявили, что разработчики заплатили им, но они решили не делиться с коллегой.

Актёрский состав сериала «Клиника» вновь собрался вместе спустя восемь лет после завершения сериала. Ранее исполнитель роли Джея Ди Зак Брафф поделился в сети совместным фото с коллегами, подписав его «Сезон 10?». Однако скорее всего продолжения сериала не будет, так как Билл Лоуренс отметил, что он предпочёл бы перезапустить шоу в виде короткометражного фильма.