Анджелина Джоли со скандалом вышла на прогулку со своими детьми

Фанаты заметили Анджелину Джоли в компании со своими детьми в Лос Анджелесе. Объектом возмущения стала ее белая прозрачная футболка при отсутствующем бюстгальтере.

На улицах Лос Анджелеса папарацци заметили актрису Анджелину Джоли, которая проводила время с ее тремя детьми — 12-летним Шайло и 10-летними близнецами Вивьен и Ноксом. С ними, также, была собака Силох. Однако других трех приемных детей с ними не было. Эти дети являются биологическими от нее и Брэда Питта.

Ажиотаж возник из-за того, что фанаты увидели ее без нижнего белья. Люди в недоумении, как 43-летняя женщина могла себе позволить выйти в таком наряде на улицу, да еще с детьми. Их заметили в одном из ресторанов, куда они собирались пообедать. Поклонники оскароносной Джоли просят ее одеваться поприличнее, чтобы подавать хороший пример детям.

Кроме этого, у Анджелины были черные джинсы, а также шляпа с широкими полями и солнцезащитные очки. Такой наряд хорошо подчеркивает ее стройную фигуру. Однако стоит отметить, что недавно СМИ сообщали о критической ее худобе, из-за которой Джоли могут госпитализировать.

Сейчас Анджелина Джоли растит сама детей без Брэда Питта. С момента начала развода прошло больше двух лет и сейчас бывшие супруги живут отдельно друг от друга. Тем не менее, в одном из своих интервью актриса призналась, что не представляет рядом с собой другого мужчину, кроме, как Питта.