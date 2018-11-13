Американская киноакадемия сократила премию "Governors Awards" из-за пожаров в Калифорнии

Разрушительные пожары в Калифорнии вносят свои коррективы не только в жизнь обычных людей, но и в протоколы культурных мероприятий. Церемония «Governors Awards», которая считается репетицией главной кинопремии «Оскар», пройдет в сокращенном формате.

По информации издание The Hollywood Reporter, проход звезд по красной дорожке в этом году будет кратким и ограничится только фотографированием. Также артисты не будут давать традиционные интервью перед началом церемонии. Таким образом организаторы премии хотят почтить память погибших от лесных пожаров, бушующих сейчас на севере штата в округе Бьютт. Однако сама церемония и торжественный прием после нее пройдут в обычном режиме. Организаторы принесли свои извинения за предоставленные неудобства.

Уже известно, что заветные статуэтки получат публицист Марвин Леви, композитор Лало Шифрин, актриса Сисели Тайсон а также продюсеры Кэтлин Кеннеди и Фрэнк Маршалл.

Напомним, что смертоносные пожары в Калифорнии бушуют с начала ноября. На данный момент 76 человек погибли, 1278 числятся пропавшими без вести. Огонь полностью уничтожил город Парадайз (англ. Paradise). Президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования семьям погибших.

Награда имени Джина Хершолта (англ. Jean Hersholt Humanitarian Award) — премия, вручаемая Американской академией кинематографических искусств и наук за выдающийся индивидуальный вклад в дело гуманизма раз в два года. Свое название она получила в честь киноактера Джина Хершолта, который 18 лет был президентом благотворительной организации Motion Picture & Television Fund, а на протяжении 4 лет — президентом Академии кинематографических искусств и наук. Первый раз награда была вручена в 1957 году. Лауреатами премии являются Анджелина Джоли, Опра Уинфри, Френк Синатра и многие другие. Всего 38 человек, некоторые из которых были награждены посмертно.