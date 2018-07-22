Флэш "опаздывает": съёмки сольного фильма про героя могут отложить

Эзра Миллер, исполнитель роли Флэша в киновселенной DC, рассказал, что не располагает информацией о том, когда начнутся съёмки сольного фильма про его героя. Слова актёра приводит издание Comic Book.

Миллер отмечает, что не сомневается, что студии удастся создать крутой фильм про Флэша. Он отметил, что это мечта всей его жизни, а также посоветовал поклонникам персонажа запастись верой, так как его герой хоть и появляется поздно, но после его появления все проблемы решаются.

Вот уже в течение четырёх лет Эзра Миллер числится исполнителем роли Флэша. Впервые он появился в фильм Зака Снайдера «Лига справедливости». Многие годы откладывается экранизация комиксов об этом персонаже, и вот уже несколько лет у проекта постоянно меняют режиссёры. В январе 2018 года стало известно, что экранизацией займутся Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн, однако в феврале выяснилось, что никто из них ещё не заключил официальный контракт со студией Warner Bros.

По предварительной информации съёмки «Флэша» должны были начаться весной следующего года, однако как сообщают источники, к этому сроку вряд ли успеют подготовить сценарий фильма.

Кроме того, Эзра Миллер прокомментировал волнения фанатов по поводу замены исполнителей ролей Бэтмена и Супермена, отметив, что «когда появляются слухи – это ненадёжно».