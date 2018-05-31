Никита Михалков возмущен появлением музыки из его фильма в сериале "Ненастье"

Сегодня, 13:19 \\ Шоу-бизнес

Премьеру многосерийного фильма «Ненастье», прошедшую на телеканале Россия 1, омрачил небольшой скандал. Режиссер Никита Михалков утверждает, что права на главную музыкальную тему сериала «Прощание с Россией», написанную композитором Эдуардом Артемьевым для его кинокартины «Автостоп», принадлежат студии «ТриТэ».

В свою очередь режиссер «Ненастья» Сергей Урусляк эти обвинения опроверг, заявив, что музыкальная тема использована в сериале на законных основаниях, так как на неё были куплены права.

Однако Никита Михалков не согласен и утверждает, что правами на музыку должен распоряжаться не только композитор, но и создатель фильма, для которого она была написана. По словам Михалкова, музыка «уже существует как единое целое с картиной под названием "Автостоп"», и работа режиссера и композитора должна расцениваться как одно целое. Также оскароносный режиссер заявил, что права выкуплены у композитора Артемьева, и кроме студии «ТриТэ» их продавать больше никто не имеет права.

Как двум режиссерам удастся урегулировать конфликт, пока неизвестно.

«Ненастье» - многосерийная драма (11 эпизодов), которую снял Сергей Урусляк по одноименному роману писателя Алексея Иванова. Премьера состоялась 18 ноября 2018 года на телеканале Россия 1. Слоган фильма «Однажды в стране, которой больше нет».

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Автор - Анна Андреева
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