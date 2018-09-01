Рэйчел МакАдамс празднует 40-летие, продолжая выглядеть юной

Знаменитая канадская актриса Рэйчел МакАдамс 17 ноября отпраздновала юбилей - наступление 40-летия. Однако несмотря на возраст, многие отмечают, что женщина выглядит великолепно и действительно юной.

Известно, что актриса родилась в провинции Онтарио в Канаде. Девушка сразу решила, что свяжет свою жизнь с театральной профессией. Однако она долгое время увлекалась фигурным катанием. Но тем не менее, девушка поступила в Йоркский университет в Торонто. Учебное заведение МакАдамс закончила с отличием и начала экспериментировать с ролями в короткометражках.

Зрители запомнили яркие образы, которые она создала и продолжает создавать во множестве картин. Известность к ней пришла после выхода фильма «Дрянные девчонки». Не менее удачным оказалось для актрисы участие в проекте «Дневник памяти». Многим фанатам также пришлась по вкусу ее работы в «Жене путешественника во времени».

Несмотря на то, что МакАдамс заслужено присваивают звание самой романтичной актрисы Голливуда, девушка старательно пытается сбежать от сложившегося образа. Именно этим объясняется изменение вектора выбора ролей. Об этом говорит и участие Рэйчел в фильмах «Доктор Стрэндж» и «Ночные игры».

В настоящий момент Рэйчел МакАдамс продолжает активно принимать участие в кинематографе, успевая при этом следить за собой. Многие поклонники актрисы в восторге от ее образа и ее неувядающей юности. Однако сама женщина не раскрывает секреты вечной молодости. Сейчас МакАдамс занята в нескольких проектах, в частности, в третьей части фильма «Шерлок Холмс», которая выйдет в 2020 году.