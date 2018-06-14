И дерзко, и мерзко: Газманов призвал уважать русский мат

Артист знает нецензурные выражения, способные пристыдить даже эпатажного рокера Сергея Шнурова. Сказывается трехлетняя служба на корабле.

Олег Газманов обладает богатым багажом русского мата, который скопил в морских походах. Певец отметил, что бережет и уважает такие слова. Поэтому никогда не будет употреблять их со сцены ради ненужного "хайпа". Более того, Олег Газманов считает такое поведение оскорбительным по отношению к мату.

Исполнитель призвал уважать русский мат. Для этого крепкое словцо нужно употреблять для брани. А вот в обычной беседе, напротив, избегать. Олег Газманов обратил внимание, что современные школьники сплошь и рядом разговаривают матом. Это отнимает у явления его подлинную силу. Ведь матерящиеся мужчины выглядят дерзко, а брань из уст женщин и детей вызывает мерзостное отвращение. Так артист заявил в эфире НТВ.

Олег Газманов выступил на телевидении в честь знаменательного юбилея своей карьеры. Он провел на сцене 50 лет. Артист начинал свою деятельность ещё в СССР с группой "Атлантик". Молодые музыканты удостоились заграничных гастролей. С той поры у Олега Газманова осталась песня "Белый снег".