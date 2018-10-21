После операции певице Аните Цой запретили заниматься сексом

Не так давно артистка перенесла операцию по удалению желчного пузыря. Теперь Анита Цой вынуждена соблюдать строгую диету и отказывать себе во многих удовольствиях.

Певица Анита Цой рассказала, что о перенесенной операции ей теперь напоминают «четыре дырочки», которые остались на ее животе. Она рассказала о рекомендациях врачей, которые ей дали после операции. Певица отметила, что готова нарушать некоторые правила.

Певице Аните Цой запретили ходить в баню и сауну. Также врачи сказали, что артистке нельзя заниматься сексом. По словам певицы, она считает позволительным иногда нарушать запреты, если этого очень хочется.

Медики запретили Цой еще и физические нагрузки. Однако, певица не стала отказываться от гастролей и концертов. Уже сегодня Анита Цой выступит с первым концертом своего тура. По словам певицы, она не видит ничего плохого в строгой диете, но от выступлений она точно отказываться не станет. Анита Цой шутит, что сможет прожить без некоторых продуктов и может даже похудеть, а вот без «яда и желчи» в мире шоу-бизнеса ей придется непросто.