«Прощай, Гена Букин»: актер Виктор Логинов стал брутальным полицейским

Вчера, 23:30 \\ Шоу-бизнес

В сериале «Счастливы вместе» Виктор Логинов играл ленивого и неопрятного мужчину, который ненавидит женщин и свою семью. Для новой работы артист отрастил привлекательную бороду и даже сбросил несколько килограммов, теперь его сложно узнать.

Актер Виктор Логинов снимается в новом сериале. В нем 43-летний актер стал брутальным полицейским. В сериале Виктор Логинов сыграет майора, верного своей семьей. Актер исполнит образ необычного полицейского, который явно выделится из череды «сериальных пинкертонов».

 Виктор Логинов рассказал, что он сыграет мужчину, жена которого находится в коме. Персонаж будет видеть свою супругу в видениях, она будет помогать ему в решении проблем. По словам актера, ему было несложно входить в новый образ, так как персонаж во многим на него похож. Пользователи, уже успевшие увидеть Логинова в новом образе, пришли в восторг. «Прощай, Гена Букин» - написали восторженные поклонники, которые крайне обрадовались тому, что актер избавится от образа ленивого мужа Даши Букиной.

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Автор - Анна Пушкина
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