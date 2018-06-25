Максим Фадеев впервые за 25 лет дал сольный концерт с проблемным слухом

Для него создали специальный условия против громких звуков на сцене Crocus City Hall в Москве. Сольную программу продюсера разбавили исполнители из MALFA и другие приглашенные звезды.

25 лет Максим Фадеев избегал появления на сцене из-за серьезных проблем со здоровьем. Врачи заметили у артиста стремительное ухудшение слуха и запретили напрягать организм громким шумом, который обычно сопровождает живые концерты. Все эти годы продюсер работал исключительно в студии.

Однако ситуацию в корне изменил акустический прибор. 15 ноября Максим Фадеев впервые выступил в шлеме, который подавлял окружающий шум в пределах установленной зоны и передавал часть звуков благодаря костной проводимости. В то же время, световые индикаторы на сцене задавали исполнителю нужный ритм. Максим Фадеев признался, что работать, не слыша аудиторию, было достаточно тяжело. Выручали глаза, которыми он видел реакцию зала. Продюсер надеется, что экспериментальная система поможет ему полноценно вернуться на сцену. К тому же, заметно похудевшее тело больше не мешает активным движениям.

В ответственный момент Максима Фадеева поддержали подчиненные из группы SEREBRO, отдельно - MOLLY, Наргиз Закирова, а также коллеги Эмин и Григорий Лепс. С ними звезда вечера исполнил несколько совместных песен.