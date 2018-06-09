Анфиса Чехова выпустит собственный поэтический сборник

40-летняя телеведущая призналась, что после сына книга собственных сочинений для нее – это второе по значимости детище.

Сегодня в своем Instagram-аккаунте будущая звезда мира поэзии обрадовала армию поклонников намерением выпустить сборник. Анфиса сообщила о старте предварительного заказа уже в ближайшие дни. Пост в социальной сети сопровождает фото Чеховой, которое будет украшать ее книгу.

Чехова уже давно занимается поэзией. До недавнего времени она размещала свои творения только в микроблоге для самых преданных фанатов. Люди давно упрашивали телеведущую расширить поле своей творческой деятельности и открыть писательский талант для российского рынка. Но Анфиса не решалась. В своем анонсе в Instagram она призналась, что уверенности при подготовке сборника она набралась благодаря поддержке фанатов. Ведущая также заверила, что написание стихов для нее – именно то занятие, каким она будет заниматься, даже если весь мир скажет ей не делать этого.

Ранее стало известно, что рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, 23 ноября выпустит детские рассказы собственного авторства «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Книга выйдет в свет от издательства «Эксмо». Ее уже называют будущим бестселлером.