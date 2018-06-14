Лысый Мартиросян поразил фанатов сменой имиджа

«Армянский крепкий орешек» - так прозвали артиста в комментариях.

Гарик Мартиросян недавно на своей странице в соцсети Instagram поделился с фанатами фотографией, где предстал совершенно в новом образе: он побрился налысо. Лысый мужчина поразил поклонников своей «выходкой», при этом певец никак не откомментировал своё преображение. Обеспокоенные сменой имиджа артиста, поклонники массово начали задавать вопросы о его состоянии здоровья и о возможной онкологии артиста.

Однако другие заметили некий тренд в таком преображении: первым «просто так» налысо побрился Дима Билан, совсем недавно такой новостью «огорошил» фанатов коллега Мартиросяна по цеху – Александр Ревва. Возможно, артисты участвуют в каком-нибудь пока неизвестном проекте от производства Comedy Club и для этого им было необходимо побриться налысо. А кое-кто предположил, что Мартиросян проиграл спор и его шутники-друзья сказали ему побриться налысо.