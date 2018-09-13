"Кто вам сказал, что я одна?": Анфиса Чехова рассказала о личной жизни после развода

Раньше российская телеведущая была замужем за актером Гурамом Баблишвили. Сейчас она воспитывает от него сына Соломона, однако вместе с тем не забывает, что до сих пор молода и красива.

Сегодня Анфиса Чехова - успешная бизнесвумен. Ей 40 лет, однако ее роль на телевидении отнюдь не тускнеет. Знаменитость продолжает быть ведущей нескольких передач, а также имеет бизнес-профиль в социальной сети Instagram, с которого также получает немалый доход. Тем не менее, поклонники помнят ее еще с тех времен, когда она вела шоу "Секс с Анфисой Чеховой", хотя с тех пор уже прошло около десяти лет.

Сама она рассказала, что раньше относилась к теме интимных отношений очень бурно и хотела говорить об этом на телеэкране, однако с возрастом это желание пропало. После развода она не готова "трубить" о личной жизни всем. Именно поэтому телеведущая спрашивает: "Кто вам сказал, что я одна?". Согласно ее словам, если никто не знает о ее избраннике, это не значит, что его нет. Чехова намеренна рассказывать о нем только тогда, когда забеременеет или соберется выходить замуж.