Сразу же после продажи картину Бэнкси закрасят

Американский художник Рон Инглиш сообщил, что замажет картину Бэнкси «Рабский труд» белой краской. 14 ноября он купил её на аукционе Julien's Auctions в Лос-Анджелесе за 725 тысяч долларов.

Своё решение Инглиш объясняет протестом. По его мнению, работы уличных художников не подлежат продаже на аукционах. Подобные акции наносят удар для уличного искусства. Художник намерен и дальше бороться с аукционами, покупая и закрашивая работы. Однако после того как граффити Бэнкси будет закрашено, Инглиш намеревается продать её за 1 миллион долларов. Как уточнил художник он «безумен, но не глуп».

Бэнкси нарисовал «Рабский труд» в 2012 году на стене одного из магазинов в Лондоне. В 2013 году её вырезали для продажи.

В начале октября другая знаменитая работа Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась во время аукциона Sotheby’s, когда объявили о её продаже за 1,4 миллионов долларов. Чуть позже в сети появилось видео, где неизвестный мужчина устанавливает в раму картины шредер, который однако не уничтожил её полностью. Было ли это сделано намеренно, или механизм сработал неправильно – неизвестно. Что касается покупателя картины, имя которого не уточняется, то он не стал расторгать сделку и оставил в силе покупку, сохранив прежнюю цену.