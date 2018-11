Майк Шинода выпустил новый видеоальбом с выступления в Москве

Один из основателей знаменитой группы Linkin Park Майк Шинода выпустил видеоальбом «Soundcheck Session (Live in Moscow)», запись которого состоялась во время московского концерта 1 сентября 2018 года.

Альбом доступен для прослушивания в музыкальном сервисе Apple Music. В видеоальбоме запечатлено всё, что происходило на саундчеке, сам концерт и небольшое интервью, состоявшееся на крыше клуба, как сообщила пресс-служба Warner Music Russia. Обложку к нему создал лично Майк Шинода совместно с постоянным дизайнером группы Фрэнком Мэддоксом.

Треклист EP состоит из пяти песен, это как композиции с альбома Майка Шиноды «Post Traumatic» (Make It Up As I Go, Crossing a Line), так и хиты Linkin Park (Roads Untraveled, In the End, Numb).

Ранее на YouTube-канале портала «Афиша» опубликовали видеоролик шоу «Узнать за 10 секунд», в котором принял участие Майк Шинода. Музыкант приезжал в Москву и Санкт-Петербург в рамках своего сольного альбома. Это его первый визит в Россию после смерти бессменного вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона. Сейчас Шинода ушёл в сольную карьеру, в то время как басист Дейв Фаррел занимается проектом «Member Guest Podcast», однако судьба самой группы до сих пор неизвестна.