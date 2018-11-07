Как такой можно отдать сына: Кержаков потребовал провести психиатрическую экспертизу жене

Отмечается, что Александр Кержаков потребовал сделать его жене психиатрическую экспертизу. В связи с этим судом было отложено рассмотрение дела до получения всех медицинских документов, которые необходимы.

При этом на заседании было рассмотрено 18 других ходатайств сторон. Также суд выслушал позиции и допросил трех свидетелей. Спортсмен обжаловал решение суда, по которому ребенок во время бракоразводного процесса должен оставаться с матерью. В судебном процессе представители Кержакова просили привлечь к участию в деле уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу, представитель опеки возражал против удовлетворения заявленного ходатайства. Многих позиция органов опеки очень удивила.

Две нетрезвые бывшие жены Кержакова штурмовали его загородный дом, а также его бывшая теща. Как отмечает сам футболист, к нему ночью приехали три пьяные женщины, перелезли через забор в состоянии абсолютной невменяемости.

Меценаты, среди которых были актер Андрей Ургант, певица Татьяна Буланова, а также сам Александр Кержаков собрались в ресторане Goose Goose, чтобы обсудить последние достижения проекта: «Звезды детям» получил два президентских гранта, а также помог тремстам своим подопечным. Ужин продолжился выступлением группы «Пролетарское танго» во главе с Дмитрием Караневским и фолк-исполнителем Джанго.