Создатели немецкого сериала «Тьма» снимут «ужастик» для Netflix

Как сообщает издание Variety, режиссёр Баран бо Одар и продюсер Янтье Фризе заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix на создание хоррор-сериала «1899».

Согласно имеющейся информации, главными героями картины станут эмигранты, которые в надежде начать новую счастливую жизнь отправились из Лондона в Нью-Йорк на пароме. Однако по пути им встретился дрейфующий посреди океана корабль. К своему несчастью европейцы решат спасти возможных выживших, но натолкнутся на то, из-за чего их путешествие обернётся кошмаром. Создатели сериала отмечают, что иммиграция актуальная проблема как для стран Европы, так и для США, и цель их сериала показать, что объединяет и разобщает людей, и как страх может стать причиной второго.

Это не единственный проект, который будет снят для Netflix режиссёром и продюсером, но пока подробности не сообщаются.

Премьера сериала «1899» на данный момент неизвестна.

Съёмки второго сезона «Тьмы» подходят к концу, и зрители смогут увидеть сериал в следующем году. А в начале нового года состоится премьера третьего сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья».