Валентин Гафт признался, что ходит на скандальные шоу ради денег на лекарства

Сегодня, 18:54 \\ Шоу-бизнес

Талантливый актер, режиссер и писатель Валентин Гафт пребывает в тяжелом положении – у него болезнь Паркинсона. Это вынуждает актера продолжать публичную деятельность посредством скандальных ток-шоу.

82-летний Гафт рассказывает, что испытывает трудности по большей части с ногами и руками. Головной мозг пока еще подчиняется актеру.

Актер охарактеризовал свою болезнь как противную и гадкую. Он не стал скрывать от СМИ, что подобная болезнь, атакующая опорно-двигательную систему, требует постоянного медикаментозного лечения. Также, Валентин оплачивает услуги сиделки. Этими вынужденными потребностями он объяснил свое частое появление на федеральных каналах.

Валентин Гафт без стеснения сравнил свой гонорар за передачу с гонораром коллег. По словам актера, за эфир ему платят от 5 до 50 тыс. рублей. В то время, как, например, Виталине Цымбалюк-Романовской могут заплатить около полумиллиона. Валентин не унывает: «Я рад и этому необыкновенно!».

Ранее Валентин появился на шоу Андрея Малахова. Болезненный вид актера шокировал присутствующих. Он спокойно рассказал о приближающейся смерти, об умерших коллегах по театру. Также, он сказал, что лучшей опорой в трудный период для него является жена Ольга, на которой он женат уже 25 лет.

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Автор - София Волкова
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