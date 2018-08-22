Праздник приближается: стали известны расценки звезд на новогодние корпоративы

Как оказалось, сейчас на пике популярности юморист Евгений Петросян, в декабре у артиста уже нет свободных дат на новые концерты и корпоративы. Также не теряют актуальность Лепс, Брежнева и Гагарина.

В начале декабря, когда праздник Нового года уже начнет приближаться все быстрее и быстрее, российские звезды начнут активно выступать и давать концерты по частным вечеринкам. Издание Teleprogramma.pro узнало расценки звезд на новогодние корпоративы. Уже стали известны цены, которые организаторам праздничных вечеринок придется заплатить за то, чтобы на мероприятиях выступили знаменитости.

Евгений Петросян, например, берет за выступление на закрытом мероприятий от 1 миллиона рублей. Однако, юморист уже не сможет взять новые заказы, так как весь декабрь у него уже расписан.

У Григория Лепса расценки на новогодние корпоративы отличаются от цен на выступления в обычные дни. До 21 декабря певец сможет выступить на приватной вечеринке за 7,6 миллионов рублей. А вот после он будет брать уже по 9 миллионов рублей за каждый корпоратив. Лепс также заранее оговаривает, что он не будет петь «Рюмку водки на столе» больше двух раз за вечер и пить с поклонниками он также не станет.

Вера Брежнева также остается желанной гостьей на новогодних корпоративах. За 40-минутное выступление певица берет 3,7 миллионов рублей. Полина Гагарина оценивает свой визит на корпоратив немного меньше, ее расценки начинаются с суммы в 3,5 миллионов рублей. «Праздник приближается», - утверждают эксперты в мире шоу-бизнеса и советуют желающим заранее подумать о гостях своих вечеринок.

А вот у Ольги Бузовой в этом году куда больше пользуется популярность ее роль в качестве ведущей. Певицу стали реже «заказывать» на корпоративы петь песни, но провести мероприятие ее стали приглашать чаще. За концерт Бузова берет 2 миллиона рублей, а за проведение праздника – 2,5 миллиона рублей.