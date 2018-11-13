Кафельникова новой песней призналась в неостывших чувствах к рэперу Pharaoh

Сегодня, 18:05 \\ Шоу-бизнес

Спустя год после разрыва знаменитости по прежнему не могут забыть друг друга. Алеся Кафельникова исполнила отрывок композиции ради микроблога в Instagram.

 В порыве вдохновения знаменитость написала несколько интимных строк. В произведении она призналась, что не может окончательно отпустить возлюбленного из своих "замотанных мыслей". Неостывшие чувства пробуждает "пульс голосов", который звучит из мониторов и плейлистов друзей.

Поклонники пришли к выводу, что новая песня посвящена рэперу Глебу Голубину, выступающего под псевдонимом Pharaoh. Накануне исполнитель дал интервью Юрию Дудю, в котором откровенно рассказал об отношениях и болезненном расставании с Алесей Кафельниковой. Кроме того, Pharaoh написал песню "Не по пути", где поблагодарил "Алесю". Возможно, модель нашла в себе силы ответить на публичное обращение бывшего парня после тяжелой реабилитации.


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Автор - Александр Лубяной
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