Третий сезон "Лемони Сникет: 33 несчастья" покажут в новом году

13 ноября на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер премьеры третьего сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья».

В первом тизере шоу граф Олаф и Лемони Сникет перечисляют все беды, которые пришлось пережить осиротевшим детям. Премьера нового сезона запланирована на 1 января 2019 года.

Сюжет сериала разворачивается вокруг трёх детей, оставшихся сиротами после ужасного пожара и попавших на попечение графа Олафа, который изо всех сил стремится изжить ребят со свету и присвоить себе доставшееся им наследство. Главную роль в сериале исполнил Нил Патрик Харрис.

Первый сезон шоу, снятого по мотивам детских книг «33 несчастья» Дэниела Хэндлера, вышел 13 января 2017 года. Ещё раньше, в 2004 году, вышла американская полнометражная адаптация, в которой главные роли сыграли Джим Керри и Мерил Стрип. Прошлая лента не стала популярной у зрителей, поэтому авторы сериала постарались сделать всё возможное, чтобы не повторить судьбу фильма.

Чуть позже в 2019 году состоится премьера долгожданного финального сезона «Игры престолов».