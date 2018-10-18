Электричество в жилах: Милу Романиди от смерти спас бас-гитарист

Сегодня, 15:16 \\ Шоу-бизнес

Певица Мила Романиди, входившая когда-то в состав группы «Садо», едва не погибла на очередных гастролях. Спасти ее удалось бас-гитаристу.

Выйдя на сцену, взяла в руки металлическую стойку и микрофон. Провод был поврежден, и певицу полюбил разряд тока. Барабанщик выбил шнур от микрофона, а бас-гитарист, имевший медицинское образ, стал делать непрямой массаж сердца. Певицу удалось спасти. На одном из поэтических вечеров Сергей Тарасов сложил поэтическую оду, которая была посвящена любимой певице поэта, Миле Романиди.

Также стоит отметить, что в Ташкенте скончался создатель легендарного ансамбля «Садо» Владимир Барамыков. Он ушел из жизни на 69 году жизни, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Сегодня в 12 часов дня состоялись похороны легендарной личности. Композитор сотрудничал со многими музыкантами и поэтами, в их числе такие как Евгений Ширяев, Лев Ошанин и другие.

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Автор - Алевтина Сергеева
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