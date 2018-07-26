31-летняя Виктория Дайнеко разместила фото, как бывший муж поставил ей укол

Певица и актриса Виктория Дайнеко опубликовала в своем Инстаграм фото, как бывший муж поставил ей укол. Девушку одолел очередной приступ аллергии из-за лака для волос, когда бывший супруг оказался рядом.

Для Виктории инцидент стал неожиданностью. Певица бережно относится к здоровью, тщательно контролируя свое питание и наличие вокруг аллергенов. Приступ случился у нее дома после церемонии вручения премии «Женщина года» журнала Glamour. Виктория сразу же позвонила в скорую помощь, но ей посоветовали просто выпить воды. Это вызвало бурю негодования у певицы, чем она и поделилась в социальных сетях. Певица возмутилась, зачем вообще нужны частной службы скорой помощи при таком обращении к пациенту.

Виктория позвонила бывшему супругу Дмитрию Клейману. Паре удалось наладить отношения после долгих ссор в СМИ. Дмитрий не растерялся и с радостью помог бывшей жене. Певица похвалила и поблагодарила экс-супруга.

После расторжения брака у Виктории и Дмитрия осталась дочь Лидия. Сейчас бывшие муж и жена находятся в дружеских отношениях. Дмитрий приезжает навестить дочь, которая осталась жить с мамой. Родители приняли решение тщательно скрывать дочь от общественности.