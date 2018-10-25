Васильев представит наряды покойной Плисецкой

Сегодня, 14:10 \\ Шоу-бизнес

Наряды балерины в частную коллекцию передал её супруг Родион Щедрин. Он встретился с модельером в Мюнхене, где исполнил посмертную просьбу жены.

 Майя Плисецкая скончалась весной 2015 года. Она всегда верила: Александр Васильев будет хранить вещи, которые другие выбросят. Это относится и к нарядам артистки. Их создавали именитые дизайнеры, такие как Ив Сен Лоран, братья Готье и Пьер Карден. Отдельного внимания искусствоведов заслуживает подарок от Коко Шанель - белый шелковый мундир с золотыми пуговицами и аксельбантами, стилизованный под военную форму.

Теперь некоторые из дизайнерских проектов попали в распоряжение Александра Васильева, который неоднократно общался с Майей Плисецкой. Вероятно, он представит новые поступления на одной из своих выставок. В интервью изданию "7 дней" модельер признался, что теперь коллекция приносит ему немалые деньги. Некоторые из 65 тысяч экспонатов демонстрируют в шести городах рядом с имуществом Надежды Румянцевой, Клары Лучко и других советских знаменитостей.

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Автор - Александр Лубяной
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