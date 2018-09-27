Журнал Glamour назвал Тодоренко и Топалова «Парой года»

Сегодня, 13:18 \\ Шоу-бизнес

Беременная Регина Тодоренко со сцены поблагодарила своего возлюбленного Влада Топалова за то, что тот взял ее в жены. По словам экс-ведущей шоу «Орел и Решка», певец снял ее «с пальмы», по которой она «лазила» 5 лет.

 Журнал Glamour провел ежегодную премию «Женщина года». На церемонии награждали сразу по нескольким номинациям. Журнал назвал «Парой года» Тодоренко и Топалова. Они вместе поднялись за наградой и высказали благодарность всем, кто их поддерживал.

Регина Тодоренко обратилась к Владу Топалову с трогательными словами. Она поблагодарила своего возлюбленного за то, что тот сделал ее «женщиной». По словам Тодоренко, она привыкла к неряшливости и путешествиям. Певица также указала, что она самом деле она является жутчайшей женой.

Тодоренко высказала надежды, что в этом году она получит от Топалова титул «Супруга года». После этого ведущий церемонии Иван Ургант пошутил о том, что для беременной певицы за сценой дежурит врач. На фоне этой фразы на сцену выбежал комик Александр Гудков, который разыграл шуточную сценку с обследованием.

Пользователи Сети отметили, что Регина Тодоренко слишком поспешила называть себя женой Топалова. По словам комментаторов, певец на ней еще не женился, поэтому она является его невестой, но никак не супругой.

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Автор - Анна Пушкина
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