Новый образ Ольги Шелест разочаровал поклонников

Ольга Шелест опубликовала в своем аккаунте в социальной сети Instagram видео, где показала свое полное перевоплощение. Однако многие подписчики не оценили преображение ведущей, указав, что оно совсем неудачное.

Известная российская телеведущая огорошила поклонников кардинальной сменой имиджа. Внезапно она решилась на эксперименты и перекрасилась в блондинку. Перевоплощение произошло накануне важного мероприятия - церемонии премии журнала Glamour «Женщина года». В этом году Ольга Шелест является его ведущей. Не секрет, что премия «Женщина года» регулярно собирает под своими знаменами самых популярных звезд российского шоу-бизнеса.

На опубликованном телеведущей ролике видно, что мастер сначала укорачивает длину волос, а после меняет цвет, вводя Ольгу в ряды блондинок. Однако фанаты отнеслись к переменам, по большей части, негативно. Некоторые разочаровано отметили, что новый образ только прибавляет Шелест годы. Однако нашлись и те, кому, напротив, показалось, что оттенок делает ее более стильной. Интересно, что известная телеведущая уже была раньше блондинкой.

Недавно на Ольгу напала ностальгия, и она разместила в аккаунте давний снимок. Возможно именно под его влиянием женщина решилась на преображение.