Сильно похудевший Олег Басилашвили испугал поклонников болезненным видом

Сегодня, 12:26 \\ Шоу-бизнес

Актер, сыгравший Воланда в известном фильме «Мастер и Маргарита», посетил МХТ имени Чехова, где праздновалось 75-летие Школы-студии МХАТ. Снимок 84-летнего Олега Басилашвили в своем Instagram показал Игорь Верник.

 Олег Басилашвили был одним из почетных гостей мероприятия. Игорь Верник написал, что ради празднования актер приехал из Петербурга всего на один день. Вид Олега Басилашвили огорчил многих его поклонников. Сильно похудевший актер, сыгравший Самохвалова в «Служебном романе», выглядел постаревшим и уставшим.

Олег Басилашвили испугал своих преданных поклонников болезненным видом. Пользователи отметили, что актер «сдает позиции» и стал выглядеть гораздо хуже.

Олегу Басилашвили уже 84 года. Он имеет звания Народного артиста СССР и почестного гражданина Санкт-Петербурга. Также Басилашвили награждали орденами за Заслуги перед Отечеством и орденом Дружбы. С 2015 года Олег Басилашвили не занят в съемках кинофильмов, однако он все еще ирает в театре.

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Автор - Анна Пушкина
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