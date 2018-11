Сильно похудевший Олег Басилашвили испугал поклонников болезненным видом

View this post on Instagram

Сегодня в МХТ отметили 75 лет Школе-Студии Мхат, нашей альма-матер! О.В.Басилашвили приехал из Питера на один день! Спасибо моим любимым педагогам, однокурсникам, студентам других курсов, в товариществе с которыми я провёл 4 счастливейших года своей жизни!! #школастудиямхат