Светлана Сурганова отмечает юбилей

Сегодня, 12:08 \\ Шоу-бизнес

Сегодня, 14 ноября, Светлана Сурганова отмечает свой юбилей. Знаменитой певице и композитору, бывшей участнице легендарной группы «Ночные снайперы» исполнилось 50 лет.

Свой день рождения звезда встретила в Екатеринбурге, где сейчас находится на гастролях со своим коллективом «Сурганова и оркестр».

Эта осень поистине стала осенью-праздником для Светланы Сургановой. Мало того, что она отмечает собственный полувековой юбилей, так и её детищу «Сурганова и оркестр» исполнилось 15 лет. В честь этого знаменательного события был организован международный грандиозный гастрольный тур, кульминацией которого станут концерты в Санкт-Петербурге (30 ноября) и в Москве (1 декабря). До этого коллектив побывал в США, Канаде и Германии. В родном для Сургановой - Петербурге, концерт пройдет в БКЗ «Октябрьский».

Еще одним не менее значимым и легендарным событием этой осени стало 25-летие группы «Ночные снайперы». Юбилейный концерт прошел 4 ноября в московском «Олимпийском». Впервые за 15 лет две основательницы «Ночных снайперов» выступили на одной сцене. Светлана Сурганова и Диана Арбенина исполнили песни «Солнце» и «Кошка».

Большой юбилейный концерт коллектива Сургановой состоится 1 декабря в «Крокус Сити Холл» в Москве. Сурганова планирует предложить Арбениной снова вместе выйти на сцену и порадовать поклонников группы. По словам певицы, «если Диана будет в Москве и сможет посетить «Крокус Сити Холл», я, конечно, буду очень рада».

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Автор - Анна Андреева
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