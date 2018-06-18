Волочкову, примерившую хиджаб, сватают за иностранца

Анастасия Волочкова опубликовала в своем профиле снимок, где она облачилась в хиджаб. Поклонники расценили этот образ как намек и тут же начали сватать известную балерину за иностранца, считая, что она нашла возлюбленного.

Балерина вновь заинтриговала фанатов, выложив фотографию в новом образе. Анастасия опубликовала не один, а целую серию кадров, где она предстает в хиджабе. Под снимками она задала поклонникам вопрос: «Мне идет хиджаб?» Среди подписчиков это наделало немало шума. Многие увидели в обновлении профиля социальной сети Instagram намек на предстоящее счастливое событие, предположив, что Волочкова нашла своего избранника. Большинство фанатов принялись активно сватать девушку за иностранца. Некоторые подчеркнули: «Если вы планируете связать свою жизнь с мусульманином, то вашим пиарщикам нужно пересмотреть свою политику в отношении ведения Instagram».

Однако не всем пришелся по вкусу новый образ балерины. Среди подписчиков нашлись и те, кто стал без стеснения высмеивать Анастасию за выбор. «Я, когда шторы меняла, тоже для прикола в них нарядилась и пофоткалась», - комментируют пользователи. Сама Волочкова продолжает скрывать от фанатов своего возлюбленного, о котором не устает напоминать.