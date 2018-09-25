Певица Леди Гага на день стала продавцом пиццы в Лос-Анджелесе

Сегодня, 11:34 \\ Шоу-бизнес

Американская звезда поп-музыки Леди Гага на один день решила сменить профессию и неожиданно для поклонников стала продавать пиццу.

Сообщается, что таким необычным для себя образом певица Леди Гага захотела отметить Всемирный день доброты, который обычно празднуется 13 ноября. На своей официальной страничке в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, где одета в униформу продавца пиццы. Помимо фаст-фуда певица также доставляла жителям Лос-Анджелеса и горячий кофе.

По словам Леди Гаги, больше всего её тронула 98-летняя женщина, которая заказала пиццу и не ожидала на пороге своего дома увидеть поп-звезду. Также знаменитость ранее финансово помогла людям, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за лесных пожаров в Калифорнии.

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Автор - Светлана Тарабан
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